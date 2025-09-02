Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente

Un abogado laboralista relata en sus redes sociales el caso de un cliente que acudió a él tras asesorarle erróneamente la IA

SUR

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:15

«ChatGPT le ha costado una pasta de por vida a uno de mis clientes. Me consultó si se podía hacer algo con su situación ... porque había hecho algo muy mal: usar la IA como asesor». Así comienza el relato en sus redes sociales del abogado laboralista Ignacio de la Calzada. «Se quería jubilar. Tenía un régimen especial, no es el típico régimen general como trabajador. Le consultó a ChatGPT cuánto le quedaría y le dijo que le quedaban 'x años'», expone.

