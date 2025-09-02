Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente

«ChatGPT le ha costado una pasta de por vida a uno de mis clientes. Me consultó si se podía hacer algo con su situación ... porque había hecho algo muy mal: usar la IA como asesor». Así comienza el relato en sus redes sociales del abogado laboralista Ignacio de la Calzada. «Se quería jubilar. Tenía un régimen especial, no es el típico régimen general como trabajador. Le consultó a ChatGPT cuánto le quedaría y le dijo que le quedaban 'x años'», expone.

En aquel momento, la IA le dijo que por jubilación anticipada no le descontarían porcentaje alguno y que le quedarían 800 euros «en virtud de la disposición 47 de una ley que existe, pero no tal disposición. Vamos, que se lo inventó, una barbaridad».

El problema llegó a la hora de jubilarse definitivamente y darse cuenta de que la inteligencia artificial se había equivocado con su respuesta y su pensión era muy inferior a la que ésta le había asociado. «¿Sabéis cuánto le quedó? 200 euros de jubilación», decía aludiendo a que esa cantidad era la correspondiente al 25% de la base reguladora del trabajador.

Desesperado, el cliente acudió a este letrado, muy activo en redes sociales (@un_tio_legal_ en Instagram y @laboral_tips en TikTok) en busca de una solución a esta delicada situación que, según el abogado, tiene pocas salidas: «Vamos a ver si podemos hacer algo, pero ya os puedo asegurar que es muy complicado porque está bien, es que es correcto. El problema es que ChatGPT la cagó».

Tras lo sucedido, que ha compartido con miles de usuarios, advierte que la inteligencia artificial «no es un abogado» y aconseja ser prudente a la hora de dar credibilidad a las respuestas que ofrece cuando son temas importantes. «Se inventa cosas, se le tienen que dar detalles de las preguntas, un prompt adecuado... No siempre es fiable», recalca el especialista en derecho laboral.

De la Calzada ha recordado que la IA se puede emplear «orientativamente para muchas cosas», pero siempre hay que tener «mucho cuidado». «Siempre que tengáis que hacer algo que vaya a determinar vuestro futuro, no os fiéis de una inteligencia artificial que no está adaptada para eso», ha recomendado a sus seguidores.