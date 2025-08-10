Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Devolución IRPF de hasta 4.000 euros a los mutualistas: estos pensionistas quedan fuera de la devolución

El reembolso aprobado por Hacienda no llegará a todos los jubilados: algunos supuesto quedan excluidos

SUR

Domingo, 10 de agosto 2025, 15:50

El Congreso aprobó a finales de julio que Hacienda abone íntegramente el importe que tiene que pagar a los pensionistas de las antiguas mutualidades. Una ... sentencia del Supremo ha hecho que el Ministerio de Economía haya tenido que dar marcha atrás en su intención de devolver dicha cuantía a plazos hasta 2028. ¿Qué implica dicho cambio? Para empezar, los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación por fin recibirán las aportaciones entregadas por error. Como ya ha recogido el Boletín Oficial del Estado (BOE), las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022 se harán en único pago poniendo fin así a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  3. 3 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  7. 7

    El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda
  8. 8 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  9. 9 Adiós a las gafas para la presbicia durante unas horas gracias a unas gotas
  10. 10

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Devolución IRPF de hasta 4.000 euros a los mutualistas: estos pensionistas quedan fuera de la devolución

Devolución IRPF de hasta 4.000 euros a los mutualistas: estos pensionistas quedan fuera de la devolución