Desempleado tras varios contratos con distintas jornadas en los últimos seis meses: Así calcula el SEPE la cuantía del paro

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) toma como referencia la base reguladora para calcular la cuantía del paro que corresponde a un trabajador que en los últimos seis meses ha tenido varios contratos con jornadas diferentes (parcial o completa).

Esa base reguladora se obtiene a partir de la media de las bases de cotización de los últimos 180 días de trabajo anteriores al cese. Es decir, aunque se hayan desarrollado jornadas parciales, también se incluirán en el cálculo de la base reguladora proporcionalmente al tiempo trabajado, lo que afectará a la cuantía final de esta prestación contributiva. Ésta, durante los primeros 180 días, será el 70 % de la base reguladora y, a partir del día 181, será el 60 % de dicha base.

No obstante, los importes resultantes de esa cuenta no pueden ser inferiores al tope mínimo ni superiores al tope máximo establecido en la Ley según el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) y según se tengan o no hijos a cargo. En el caso de variación de porcentaje de la jornada este tope se aplicará al promedio obtenido.

Este año, la prestación contributiva por desempleo sitúa sus cuantías mínimas en los 560 euros mensuales y la máxima en los 1.575 euros al mes, tal y como recoge el SEPE. Ese límite depende también de si hay o no responsabilidades familiares:

Cuantías máximas del paro en 2025:

Prestación contributiva máxima mensual sin hijos: 1.225 euros.

Prestación contributiva máxima mensual con un hijo: 1.400 euros.

Prestación contributiva máxima mensual con dos o más hijos: 1.575 euros.

Estos límites se aplican siempre que se haya trabajado a tiempo completo. Si los contratos son a tiempo parcial hay que hacer el cálculo de los topes de forma proporcional.

Cuantía mínimas del paro en 2025:

Prestación contributiva mínima sin hijos es de 560 euros.

Prestación contributiva mínima con uno o más hijos es de749 euros.

Como el importe de la prestación por desempleo se calcula según la base reguladora, para poder cobrar el máximo de paro es imprescindible cotizar durante los últimos seis meses anteriores a la solicitud del paro por una base de, al menos, 2.248,12 euros brutos al mes. Además, sería necesario tener dos hijos o más a cargo. En resumen, ambas circunstancias permitirán a esta persona desempleada cobrar la cuantía máxima de paro (1.575 euros mensuales).

Al importe bruto de la prestación se le aplicarán dos tipos de deducciones: la cotización a la Seguridad Social (el 4,7 % de la base reguladora hasta el 31/12/2022 y el 4,82 % a partir del año 2024 con el aumento del 0,12 % por aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional-MEI), y la retención a cuenta del IRPF, «cuando proceda», advierte el SEPE.

El abono de la aportación empresarial lo efectuará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su totalidad y la aportación correspondiente al trabajador será integra a cargo de éste.