Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

«Para valorar las ofertas no solo hay que revisar el precio de la energía». Este es el consejo que ofrece Facua-Consumidores tras detectar ... un truco que utilizan algunas comercializadoras eléctricas para captar clientes haciéndoles creer que sus tarifas son más ventajosas que las de la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor).

La asociación ha realizado un estudio comparativo de las ofertas de electricidad de 10 comercializadoras del mercado libre frente a la tarifa regulada y ha podido confirmar que algunas de las eléctricas ofrecen la energía consumida a precios por debajo de la tarifa PVPC, pero inflan hasta más del doble la tarifa de la potencia contratada. Esto se traduce en algunos casos en recibos más caros.

Facua ha realizado el estudio este pasado 2 de septiembre sobre 18 ofertas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, TotalEnergies, CHC Energía, Octopus, Holaluz, Gana Energía y Nexus Energía, y las ha comparado con las tarifas reguladas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto.

El Gobierno obliga a los principales grupos del sector a ofrecer la tarifa PVPC a través de las denominadas comercializadoras de último recurso: Energía XXI (que pertenece a Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Régsiti (Repsol) y Baser (TotalEnergies).

Solo cinco son más baratas

Con la tarifa regulada, Facua señala que el recibo de la luz del usuario medio (potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales) ha estado en una media de 80,45 euros en los últimos tres meses: 79,41 euros en junio, 81,22 euros en julio y 80,71 euros en agosto (impuestos indirectos incluidos).

Solo cinco de las eléctricas del mercado libre de las analizadas han tenido recibos por debajo de los del mercado regulado en los tres últimos meses, mientras que dos de ellas destacan por tener las facturas más elevadas, concretamente, Gana Energía y Holaluz, con recibos hasta un 17% más elevadas que las de la tarifa PVPC.

Pero para valorar las ofertas no solo hay que revisar el precio de la energía, ya que hay tarifas en las que la potencia cuesta más del doble que con la tarifa PVPC, detalla la asociación de consumidores.

Facua apunta a que con las tarifas de Gana Energía, el precio de la potencia contratada llega a ser un 110% más caro que el vigente desde enero de 2025 para la tarifa regulada. Según los datos del análisis, esta compañía cobra 6,74 euros por cada kilovatio (kW) de potencia, mientras que la tarifa PVPC está en 3,21 euros/kW. La segunda potencia más cara es la de CHC Energía, que alcanza los 6,35 euros/kW, seguida muy de cerca por la de Nexus Energía, que supone 6,32 euros/kW.

En cuanto al precio de la energía consumida, en las ofertas con precio fijo las 24 horas sin discriminación horaria, la tarifa por cada kilovatio hora (kWh) de energía consumida oscila, según el análisis, entre los 15,14 céntimos de Octopus y los 17,68 céntimos de Gana Energía.

En el caso de la tarifa PVPC, en los últimos tres meses el precio de la energía consumida ha estado en una media de 24,04 céntimos/kW en horario punta, 15,77 en horario llano y 15,66 en el valle.