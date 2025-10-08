Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los contratos de sustitución pasarán a indefinidos por ley tras la reincorporación del trabajador en estos casos

Un boletín de la Seguridad Social aclara los supuestos de conversión automática de estos contratos

SUR

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:32

Comenta

Son una herramienta útil para dar cobertura a ciertas necesidades puntuales de las empresas. El problema, sin embargo, es cuando el empresario hace un mal ... uso de estos contratos temporales por sustitución, diseñados para solventar ausencias justificadas de otros empleados. Ahora, la Seguridad Social mueve ficha y advierte de los supuestos de conversión automática de estos contratos. Así se acaba de recoger en el Boletín de Noticias RED 09/2025: los contratos de sustitución pasarán a ser considerados indefinidos por ley, incluso en el caso de que el trabajador sustituido se reincorpore a su puesto. Sin embargo, no en todos los casos, habrá que cumplir ciertos requisitos específicos. El objetivo es frenar el uso fraudulento de esta modalidad y garantizar que los trabajadores no sean despedidos arbitrariamente.

