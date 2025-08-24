Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de una tienda de Zara. Reuters

Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda

El fallo judicial estima que se trata de un despido improcedente porque abrieron la taquilla mientras la trabajadora estaba de baja y sin comunicación previa

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:38

La despiden por presuntamente llevarse varias prendas de la tienda en la que trabajaba y, al final, la indemnizan con casi 100.000 euros. La ... empresa en cuestión es Zara y la empleada, una gestora de operaciones de la sección de señoras que llevaba trabajando para el grupo Inditex desde 1999, con un sueldo bruto de aproximadamente 3.900 euros mensuales.

