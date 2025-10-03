Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral

En el juicio quedó acreditado que el accidente fue consecuencia del deficiente estado de conservación de la infraestructura y su falta de iluminación, y no porque las víctima estuviera ebria

Susana Zamora

Susana Zamora

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:18

Comenta

Una caída con un desenlace fatal y secuelas muy graves que arrastrará para siempre. Fue en el edificio donde residía, en la localidad mallorquina de ... Calvià, y no hubo testigos: nadie vio cómo cayó ni en qué estado estaba cuando lo hizo. El suceso se remonta al 19 de noviembre de 2016 y una década después la justicia ha determinado de quién fue la responsabilidad de lo acontecido aquel día a las 22.15 horas, cuando este vecino salió de su casa y cayó en las escaleras del bloque.

