Condenan a un banco «por no poner todos los medios» para evitar que estafaran a una cliente

El juzgado declara la responsabilidad contractual de la entidad por la incorrecta ejecución de operaciones no autorizadas

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:46

Recibió una serie de llamadas y SMS donde se le advertía por personas presuntamente del banco que hiciera dos transferencias del importe de su cuenta ... a otra de la misma titularidad y banco con la excusa de que un tercero estaba intentando usurpar su cuenta y obtener su dinero. Era una estafa, pero la usuaria de la cuenta no se percató y realizó las transferencias a dicha cuenta. Al darse cuenta de que podía ser un engaño, llamó a la entidad para que retrotrajeran las transferencias, pero no se pudo hacer. Aun así, siguió intentando corregir el error y mandó sendos mails a su banco advirtiendo de que había sido víctima de un engaño.

