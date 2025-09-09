Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Condenan a una aseguradora a pagarle más de 100.000 euros a un cliente por negarle la cobertura contratada tras sufrir un ictus

El INSS le reconoció una incapacidad permanente absoluta tras constatar las secuelas que sufrió tras el infarto cerebral

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:09

A sus 36 años y con familia a cargo, sufrió un ictus que le dejó como secuelas una hemiplejia, deterioro cognitivo y afasia. Ocurrió el ... 17 de febrero de 2017. Como consecuencia de ese infarto cerebral, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente absoluta y a continuación solicitó a la aseguradora Mapfre Vida -con la que tenía contratada un seguro de vida e invalidez permanente y absoluta- el cobro del mismo. La compañía se negó y el caso acabó en los tribunales.

