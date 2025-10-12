Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de una administrativa en su puesto de trabajo.

Conceden la incapacidad absoluta a una mujer de 43 con cáncer de mama después de que la Seguridad Social se la negara

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja estima que las secuelas del tratamiento contra su enfermedad y su estado tanto físico como anímico le impiden el desempeño de cualquier tipo de trabajo

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:28

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó en enero del año pasado la incapacidad permanente a una mujer de 43 ... años con cáncer de mama y otras dolencias tanto físicas como psicológicas alegando que «sus lesiones no alcanzan un grado suficiente de su capacidad laboral».

