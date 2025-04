Becas Google Fundae: así puedes formarte de manera gratuita en las profesiones más demandadas

Raquel Merino Málaga Miércoles, 23 de abril 2025, 00:13 Comenta Compartir

Google, con la colaboración del SEPE y de Fundae, tiene abierta la inscripción en sus becas con las que realizar de forma gratuita el certificado profesional en una amplia variedad de profesiones con una alta demanda en el mercado laboral. Se pueden realizar cursos de fundamentos de IA; Prompting Essentials; soporte de tecnologías de información; análisis de datos; gestión de proyectos; diseño y experiencia de usuario; marketing digital y comercio electrónico; automatización de TI con Python, y ciberseguridad.

Para beneficiarse de las Becas Google Fundae hay que cumplir con estos dos únicos requisitos: residir en España y tener más de 18 años. En el momento de la selección, se dará prioridad a las personas desempleadas y a las personas afectadas por ERTE o ERE, y se tratará de respetar un porcentaje de participación de las mujeres de al menos el 50%, como apunta Fundae en su web.

Cómo inscribirse y los plazos

Para solicitar la participación en esta becas de formación, solo hay que entrar en esta web y acceder al curso que se desee efectuar. En la parte inferior, aparece un botón donde apuntarse. Solo hay que completar y enviar el formulario disponible.

Las personas seleccionadas reciben una invitación para unirse al programa de becas en la plataforma Coursera. No obstante, Fundae advierte de que, «debido a que las becas son limitadas, haber recibido la invitación te da la opción a intentar unirte al programa de becas, pero no te garantiza una plaza, por eso, es importante unirse lo antes posible una vez recibida la invitación».

En concreto, se tiene un plazo de siete días para aceptar la invitación e inscribirse en el programa. En caso de no hacerlo, la beca se asignará a otra persona. Pero, además, si una vez inscrito en el programa no se inicia el curso en siete días, o si durante la ejecución del programa se está inactivo 30 días, se podrá revocar la beca y asignársela a otro candidato.

Características de los Certificados Profesionales

La mayoría de los certificados están disponibles en español (vídeos en inglés con subtítulos, cuestionarios y pruebas de evaluación en español). En la información relativa a cada certificado aparece el idioma en el que está disponible.

La duración de los cursos puede variar en función de la dedicación semanal y los conocimientos previos del alumno pero, básicamente, los certificados que tienen una duración estimada de 120 horas de formación pueden extenderse durante un periodo de entre 3 y 6 meses, sin que en ningún caso puedan superarse los 12 meses desde la fecha de incorporación al programa de becas.

En el caso de que el certificado tenga una duración de 9 horas de formación, éstas se traducen en una dedicación de 3 horas semanales durante 3 semanas, sin que se puedan superar los 30 días desde la fecha de incorporación al programa de becas.

Los cursos son 100% online y prácticos, y con la posibilidad de practicar todass las materias mediante laboratorios de pruebas que se realizan en una máquina virtual. El contenido muestra productos y software de todo el ecosistema tecnológico, no solo de Google.

No se requiere experiencia ni formación previa para realizarlos, excepto en el caso del certificado IT Automation with Python, que sí precisa de conocimientos previos o haber cursado el certificado en Soporte TI.

Una vez concluido el certificado correspondiente, Google, a través de la plataforma Coursera, expide al alumno un certificado en línea, que además de imprimirse, se puede compartir electrónicamente a través de una URL.