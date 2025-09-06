La vuelta al cole: últimos días para solicitar las ayudas para el comedor, aula matinal y extraescolares

Apenas quedan unos días para solicitar por internet las ayudas que la Junta de Andalucía ofrece para los servicios complementarios de comedor, aula matinal y ... extraescolares en los centros docentes públicos de la comunidad. El plazo finaliza a las 23.59 de este 8 de septiembre.

Dependiendo de la situación económica de los solicitantes, estos servicios pueden llegar a ser gratuitos.

A quién va dirigido

Las familias con estudiantes matriculados en centros docentes públicos andaluces que cursen segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO o ciclos formativos de grado básico.

Gratuidad / Bonificación

La prestación de cualquiera de estos servicios será gratuita cuando el alumno/a se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, o bajo la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, así como para las víctimas del terrorismo y en los casos en los que la madre sea atendida en un centro de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género.

Existen otros motivos que afectan, en concreto, al aula matinal y al comedor. El aula matinal será gratuita si el alumno utiliza el transporte escolar y, por la oganización propia de la empresa que lo gestiona, tenga que entrar al centro antes del inicio de la jornada lectiva.

Por su parte, el comedor escolar no tendrá coste para el alumno/a que se vea obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, tenga jornada escolar de mañana y tarde y no disponga del servicio de transporte escolar al mediodía, o cuando teniendo solo jornada lectiva de mañana, el autobús escolar llegue transcurrido al menos 30 minutos desde que finalizan las clases.

En el caso de que los solicitantes no cumplan con los requisitos para la concesión gratuita de los servicios, estos podrán ser bonificados en mayor o menor porcentaje dependiendo de los ingresos de la unidad familiar.

Solicitudes

Estas ayudas se pueden solicitar de forma presencial en la secretaría del centro educativo donde esté matriculado el alumno/a o de forma telemática a través de la secretaría virtual de la Consejería de Educación, para lo que será necesario el iANDE (Autenticación - Identificador Educativo Andaluz), cl@ve permanente o cl@ve pin.

Si en el plazo de tres meses no se ha recibido notificación, significará que la solicitud ha sido denegada.