La ayuda del SEPE para que jóvenes de hasta 30 años logren trabajo: requisitos

Muchos jóvenes se topan con muchas dificultades para acceder al mercado laboral. Sin embargo, para favorecer que este sector encuentre trabajo, el el Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ofrece, entre otras ayudas, una iniciativa europea denominada 'garantía juvenil'.

Se trata de un servicio que está dirigido a personas jóvenes, con más de 16 años y menos 30 años, que se encuentren en búsqueda de empleo y que estén estudiando, en formación ni trabajando por cuenta propia o ajena. A continuación explicamos los requisitos y las claves principales de esta ayuda para aquellos que quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral.

Requisitos para lsolicitar esta ayuda

Las personas jóvenes interesadas podrán solicitar su inscripción siempre que cumplan una serie de requisitos: Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar, así como las personas menores no acompañadas que aporten una Acreditación de los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma que justifique individualmente el acceso, mediante la inscripción a actividades o programas de educación o formación que redunden en su beneficio.

-Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.

-Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.

-No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

-No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

-No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

-Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de las personas demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.

Cómo realizar la inscripción

Tal y como explica el SEPE en su web, existen dos enlaces a través de los cuales se podrá realizar la inscripción en este sietma de Garantía Juvenil. Si es la primera vez que se accede el usuario tendrá que inscribirse tendrás que acceder a este enlace: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud. Sin embargo, se el usuario ya se ha identificado previamente, puede realizar la gestión en este otro enlace: https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso

Por último, desde Garantía Juvenil también ofrece dos vías de ayuda. Por un lado, se puede llamar al 060 y pedir «Apoyo para inscribirte en Garantía Juvenil». De esta forma le pondrán en contacto con personal técnico que acompañará al usuario durante el proceso. Por otro lado, también se puede escribir al correo info.garantiajuvenil@sepe.es e indica en el asunto «Apoyo para inscribirse en Garantía Juvenil». En este caso personal especializado se pondrá en contacto con el interesado lo antes posible, para ayudarle durante todo el proceso de inscripción.