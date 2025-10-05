Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ayuda del SEPE de 600 euros durante 4 meses para empleados temporales de este sector

Su objetivo es respaldar trayectorias con ingresos variables y encadenadas por proyectos

A.N.

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:32

Comenta

Son uno de los colectivos laborales más vulnerables. La mayoría de sus trabajos son temporales e inciertos. Bolos, rodajes, funciones... ¿qué ocurre cuando la cobertura ... del paro se acaba? Consciente de su problemática, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulsa una prestación para paliar la inestabilidad del sector artístico, caracterizado por trabajos temporales y periodos de inactividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  4. 4

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  5. 5 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  10. 10 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ayuda del SEPE de 600 euros durante 4 meses para empleados temporales de este sector

La ayuda del SEPE de 600 euros durante 4 meses para empleados temporales de este sector