Los afectados por la huelga de EasyJet pueden reclamar compensaciones de hasta 600 euros Facua-Consumidores en Acción recuerda que los paros por las reivindicaciones de los trabajadores no se consideran como «circunstancias extraordinarias»

Raquel Merino Málaga Jueves, 26 de junio 2025, 20:00 Comenta Compartir

La huelga de tripulantes de cabina de EasyJet afectó a siete vuelos en el aeropuerto de Málaga durante la primera jornada de paro y a seis durante la segunda y aún queda una tercera este viernes 27 de junio.

Facua-Consumidores en Acción ha recordado a los pasajeros con vuelos cancelados por esta huelga que pueden reclamar una compensación económica y también la devolución del importe del billete, así como los gastos a los que hayan tenido que hacer frente por este contratiempo.

Esto es así porque una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2018 determinó que una huelga de trabajadores no se puede enmarcar dentro del concepto «circunstancias extraordinarias» -que exime del pago de indemnizaciones-.

Así, en virtud del artículo 7 del Reglamento Europeo 261/2004, «los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás entre 1.500 y 3.500, y 600 euros para el resto de vuelos».

Facua detalla además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en otra sentencia de mayo de 2017 que el derecho a recibir estas compensaciones se hace extensible a aquellos casos en los que el vuelo no sea cancelado, pero sufra un retraso superior a las tres horas de su llegada al destino final.

Estas son las excepciones

Solo hay una serie de casos en los que la aerolínea no tiene que entregar compensaciones, como apunta Facua:

- Si informa a los pasajeros de la cancelación con al menos dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista.

- Si les comunica la cancelación con una antelación de entre dos semanas y siete días con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

- Si se les informa con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

Asimismo, conforme al mismo artículo 7 señalado anteriormente, en el caso de que se tenga derecho a una compensación económica, esta se podría reducir en un 50% si la aerolínea ofrece un transporte alternativo al pasajero con una diferencia de hora de llegada con respecto a la del vuelo inicial «que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos», «que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros» o «que no sea superior a cuatro horas» para el resto de vuelos, señala la asociación de consumidores.

Reembolso del billete

Sea cual sea la circunstancia y la antelación con la que se haya informado a los pasajeros de la cancelación del vuelo, Facua informa de que los afectados siempre tendrán derecho al reembolso integro del billete «en siete días», o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

También podrán reclamar los gastos que se hayan derivado de la cancelación como hoteles, viajes organizados, vuelos de conexión, etc., e «incluso daños morales por haber perdido sus vacaciones o parte de ellas, entre otros posibles supuestos», asegura la asociación.

Del mismo modo, si la cancelación se produce próxima al horario de salida del vuelo, las aerolíneas tienen que ofrecer a los pasajeros «comida y refrescos suficientes», alojamiento en un hotel si fuera necesario y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Temas

EasyJet

FACUA