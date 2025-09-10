Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen extgerior del edificio del Nasdaq en Nueva York. Afp

Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

El fuerte repunte de los títulos de la tecnológica disparan la fortuna de su fundador, Larry Ellison, a punto de superar a Elon Musk como hombre más rico del mundo

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:53

Jornada de infarto para los valores tecnológicos en Wall Street. Y esta vez no llega de la mano de Nvidia. El gigante tecnológico Oracle se ... dispara más de un 30% en los futuros tras anunciar unos resultados que, pese a quedarse por debajo de lo esperado, han deparado una grata sorpresa para el mercado: un espectacular crecimiento en su cartera de pedidos gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

