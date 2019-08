El Ibex-35 recupera los 9.000 puntos en una jornada de rebotes Bolsa de Madrid / EFE Ha cerrado por encima de esta cota gracias a acelerar las subidas en los últimos compases de la jornada de la mano de Wall Street RAÚL POZA MARTÍN Madrid Jueves, 1 agosto 2019, 18:35

El indicador madrileño ha batallado durante toda la jornada por sobrepasar y sostener la cota de los 9.000 puntos. Sin ningún catalizador claro, más allá de la Fed, el Ibex ha desarrollado una jornada de rebotes para valores que han sufrido en demasía durante las últimas sesiones. Al final, ha podido recuperar el soporte de los 9.000 puntos, puesto que lleva la mayor parte del año moviéndose entre los 9.000 y 9.200 enteros.

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, ha finalizado el jueves con una subida del 0,75% hasta los 9.038,2 enteros, en una jornada marcada por los rebotes de valores que habían estado castigados en sesiones anteriores, por resultados principalmente, y con la resaca de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Con mucho sufrimiento durante gran parte de la sesión, puesto que ha estado toda la jornada sobre el filo de los 9.000 enteros pero sin sostenerlos con seguridad por unos discretos avances, ha cerrado por encima de esta cota gracias a acelerar las subidas en los últimos compases de jornada de la mano de Wall Street, y abandona los mínimos de febrero y se va a zona de principios de junio.

La jornada no ha contado con grandes alicientes, más allá del amargo sabor de boca que ha dejado en los mercados las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la reunión del organismo que dirige. La entidad actúo según lo previsto, redujo los tipos de interés (por primera vez en 10 años) en 25 puntos básicos hasta el rango del 2-2,25%, pero las decisiones a futuro y las declaraciones de Powell desilusionaron al mercado. El presidente declaró que se trababa de una bajada típica de mitad de ciclo económico, por lo que cree que aún le queda fuelle a la economía, y por tanto no es necesario un calendario fijado para bajar los tipos. Para Powell, con un mensaje que parecía dirigido a Trump, si se aprecia freno en el ciclo es por la guerra comercial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos no dudó en atacar también a Powell asegurando que, de nuevo, ha decepcionado.

Con esta situación, Wall Street cerró ayer con retrocesos de calado. En cambio, hoy abría en verde y según avanzaba la sesión, con los mercados europeos acercándose del cierre, el Nasdaq superaba el 1,2% de subida, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones se revalorizaban un 0,8%. A pocos minutos de echar Europa el cierre, la Bolsa de Nueva York aceleraba las subidas y el Ibex-35 terminó por asentar los 9.000 enteros.

Rebotes en el Ibex-35 y dualidad en la banca

El Ibex-35 ha vivido una jornada de rebotes en valores muy castigados en sesiones anteriores, sobre todo tras presentar sus cuentas semestrales, y hoy se han colocado entre los mayores ascensos.

Con los resultados prácticamente finiquitados, hoy rindió cuentas ArcelorMittal. La compañía perdió 30 millones de euros respecto a los primeros seis meses de 2018 afectado por los altos niveles de importación desde Europa y una sobreproducción mundial de aceros, además del alto precio del hierro. Por otro lado, las perspectivas futuras por la guerra comercial tampoco son positivas.

Las mayores subidas fueron para Viscofán, que subió un 7,04%; Cellnex, un 3,04%; Red Eléctrica, un 2,34%; Aena, un 2,04%, y Siemens Gamesa, un 1,97%. Mientras que los más rezagados se colocaron IAG, caída del 2%; Cie Automotive, un 1,83%; Meliá, un 1,82%; ArcelorMittal, un 1,64%; Acerinox, un 1,58%.

Mención especial merece la banca del Ibex que ha vivido una jornada de dualidad. Arrancó con subidas importantes y tirando solas del parqué madrileño aplaudiendo la decisión de la Fed de no realizar un calendario de reducción del precio, pero fue perdiendo fuelle hasta entrar varios de sus componentes en pérdidas. Al final, una nueva recuperación que ha terminado con Caixabank ascendiendo un 1,3%; Bankinter, un 0,99%; BBVA, un 0,78%; Bankia, un 0,64%, y Santander, un 0,32%. Únicamente Sabadell retrocedió, un 0,3%.

La jornada en el resto de Europa también concluyó con subidas para la gran mayoría de sus plazas, salvo la londinense que retrocedió un testimonial 0,03%. Milán lideró los avances, un 0,75%; París, un 0,7%, Fráncfort, un 0,53%.

La Fed se deja notar en las materias primas y las divisas

El barril de crudo de Brent, referencia para Europa, sufría por el camino de la Fed y se hundía un 2,67%, pagándose el barril a 63,44 dólares, con los mercados europeos cerrados. Siguiendo en las materias primas, la onza de oro valía 1.416 dólares en una jornada de retrocesos.

La moneda comunitaria, el euro, también lo ha pasado mal con la Fed frente al dólar y al cerrar Europa luchaba por no perder el nivel de las 1,1 unidades de dólar. Por su parte, la libra valía 1,21 billetes verdes al retroceder un ligero 0,1%.

La prima de riesgo española se coloca en 74 puntos básicos con la rentabilidad del bono español a diez años en el 0,28%.