Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas

Las bolsas reaccionan positivamente al anuncio del presidente de la Reserva Federal de inminentes bajadas de los tipos de interés en EE UU

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas europeas reaccionaron muy positivamente a las palabras del presidente de la Fed después de que se haya abierto la puerta a un ... recorte de los tipos de interés que impulse la economía. En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y toca máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  8. 8 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  9. 9 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  10. 10 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas

El Ibex cierra en máximos desde 2007 tras sumar un 0,8% en su tercera semana de subidas