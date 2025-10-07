Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

La brecha salarial entre las cúpulas de las empresas del Ibex-35 y sus empleados se amplía. El salario de los consejeros ejecutivos de las ... grandes cotizadas españolas fue 55 veces superior a la media de sus trabajadores, dos puntos más que el ejercicio anterior, según el informe anual de remuneraciones publicado este martes por la CNMV.

El documento refleja cómo la remuneración media de los consejos de administración aumentó en el periodo un 5,3%, hasta alcanzar los 4,3 millones de euros.

Por consejero, la retribución media se situó en 425.000 euros anuales, lo que supone un aumento del 5,2 % respecto al año anterior. Por categoría, el sueldo de los consejeros ejecutivos aumentó un 7,6% hasta los 1,9 millones de euros, mientras que la de los no ejecutivos subió un 9,4% hasta los 175.000 euros.

La CNMV también apunta a que las compañías tienen muchos aspectos que mejorar en la información que publican las empresas, sobre todo en lo referente a los parámetros no financieros a los que está vinculada la retribución variable de los consejeros.

Brecha de género

En cuanto a la brecha salarial por género, en 2024 la retribución de las consejeras ejecutivas fue un 17,3% menor que la de los consejeros masculinos, si bien se ha constatado que hay una fuerte dispersión dependiendo de la capitalización de la sociedad.

Así, mientras que en el Ibex 35 la remuneración media de las consejeras ejecutivas fue un 30,4% superior a la de los consejeros ejecutivos, en el resto de las sociedades este porcentaje fue del -120,6%. «Sin embargo, el reducido número de ejecutivas resta representatividad a dicho promedio», matiza la CNMV en su informe.

De su lado, en el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres fue un 35,2% superior al de las mujeres, aunque entre los consejeros independientes no hubo casi brecha salarial.