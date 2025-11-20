Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

El Ibex-35 se anota una subida del 0,86% en la apertura y recupera el nivel de los 16.000 puntos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  4. 4 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano