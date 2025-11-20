Las Bolsas respiran con Nvidia y retoman las subidas a la espera del dato de empleo americano

Las cuentas empresariales de Nvidia han plantado cara a los escépticos y han dejan claro que el gigante de los microprocesadores sigue haciendo caja con ... la inteligencia artificial (IA). En una prueba decisiva no solo para el conjunto del sector, sino para todo el mercado, los inversores han respirado ante las dudas que se habían impuesto las sesiones anteriores después de que el mercado empezase a temer que las valoraciones ligadas a las tecnológicas de IA eran desorbitadas.

Los resultados y previsiones de Nvidia no solo batieron de nuevo las expectativas de los analistas, sino que siguen impulsando el auge de la demanda de sus chips más avanzados. «Lo más relevante fue lo optimistas que se mostraron sus gestores sobre el devenir de la demanda de todo lo relacionado con la IA», señalan los analistas de Link Securities«

En clave europea, los principales índices recogen el testigo de las subidas de las referencias asiáticas donde el Nikkei japonés se ha disparado un 2,6% y los selectivos chinos han repuntado un 0,4% en el caso del índice compuesto de Shanghái y un 0,1% en el caso del Hang Seng.

El Ibex-35, pese a su escaso componente tecnológico, se contagia de las subidas y se anota un 0,86% en al apertura superando la barrera de los 16.000 puntos. El índice patrio detuvo el miércoles la peor rachada acumulada en el año en los días previos -en los que llegó a caer un 5%- pero acumula en el ejercicio una revalorización del 37%. En cuanto al resto de parqués, el CAC francés avanza más del 1% mientras que las ganancias del Dax alemán y del FTSE 100 de Londres rondan el 0,8%, en línea con el Ibex.

Todo, a la espera de que se conozca este mediodía el informe oficial de empleo de EEUU correspondiente a septiembre, en el que se reflejarán los efectos del cierre de la Administración estadounidense. Y este dato no es baladí, ya que la salud del mercado laboral estadounidense puede hacer cambiar el paso de la Reserva Federal y sus previsiones de cara a la cita del próximo 10 de diciembre. Por ahora, los futuros del Nasdaq apuntan a una revalorización próxima al 2% después de que Nvidia rebotara alrededor de un 5% el denominado 'aftermarket'.