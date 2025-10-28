Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los inversores se enfrentan estos días a las reuniones de la Fed, del BCE y a una avalancha de resultados que serán clave para pinchar o engordar la burbuja de euforia en el mercado

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 28 de octubre 2025, 15:48

Comenta

Nuevo acelerón para las bolsas o, por el contrario, la excusa perfecta para recoger beneficios. Los inversores se juegan en las próximas dos jornadas continuar ... el rally que ha llevado a buena parte de las Bolsas mundiales a máximos históricos, con el Ibex-35 en el entorno de los 16.000 puntos a los que no se había acercado desde 2007.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  6. 6 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos

Los bancos centrales ponen a prueba la resistencia de unas Bolsas en máximos