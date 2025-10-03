Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios paneles y monitores muestran en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española. Efe
Ajuste de cuentas

Máximos en Bolsa, ¿exuberancia irracional?

El presidente de la Fed, Jerome Powell, asegura que el mercado está sobrevalorado: descubra si ha llegado el momento de vender

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:05

Comenta

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer ... más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  4. 4 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  10. 10 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Máximos en Bolsa, ¿exuberancia irracional?

Máximos en Bolsa, ¿exuberancia irracional?