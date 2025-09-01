Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del BCE, Christine Lagarde AFP

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

La presidenta del BCE reconoce «estar muy preocupada» por el Estado de derecho en EE UU

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:58

En una Europa con sus dos principales motores debilitados –Francia al borde de una crisis política y Alemania atrapada en una recesión que no da ... señales de revertirse–, el Banco Central Europeo (BCE) quiere evitar a toda costa que la inestabilidad derivada de los movimientos de Donald Trump al otro lado del Atlántico se agrave aún más. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió este lunes del «serio peligro» que supondría la materialización de los planes del líder republicano, orientados a someter la Reserva Federal al control de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Monte Coronado en Málaga evoluciona favorablemente pese al viento
  2. 2 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio en Benalmádena, ya controlado
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  9. 9 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  10. 10

    Aires de Libertad en Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal

Lagarde alerta del «serio peligro» de inestabilidad si Trump toma la Reserva Federal