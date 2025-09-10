Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

Mantiene la obligación del pago por un plazo de hasta un año, para que no haya «un vacío regulatorio», una decisión que supone un revés para la Comisión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22

La batalla judicial que la Comisión Europea libra con las grandes tecnológicas ha tenido este miércoles un nuevo capítulo. El Tribunal General de la UE ... ha anulado las tasas de supervisión que Bruselas impuso a Facebook, Instagram y TikTok, en una sentencia que supone un duro revés para el Ejecutivo comunitario y que responde a un recurso presentado por la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta. Por el momento, se mantienen los efectos de las decisiones anuladas, con el pago de la tasa de 2023 y por un periodo de hasta un año, para evitar que haya «un vacío regulatorio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  9. 9

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  10. 10

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok

La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok