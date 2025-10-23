Juan Roig, a los empresarios: «Debemos sentir orgullo, os pido salir del armario»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, animó ayer a los empresarios de todo el país a no tener vergüenza a la hora de reconocer ... su éxito: «Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?». Durante su intervención en el 40º Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), el dueño de Mercadona animó a todo el sector a «sentirse orgulloso y a ser referentes en la sociedad civil», lanzado un mensaje directo: «Tenemos que salir del armario. Nosotros somos los referentes para la sociedad. La gente quiere escucharnos a nosotros. Os pido que salgamos del armario y digamos con orgullo que somos empresarios», indicó desde el estrado del nuevo Roig Arena que acoge hasta este jueves el encuentro en el que participan cerca de 1.500 directivos de las principales empresas del sector industrial y de distribución.

Roig defendió que los beneficios son indispensables para cualquier empresario, aunque aseguró que no deben ser el «propósito principal», al mismo tiempo que recordó la importancia de pagar impuestos. En ese sentido, el dirigente de Mercadona reclamó al Gobierno una mejor gestión de las tasas que llegan del sector privado. «El problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona», sentenció. El máximo accionista de Mercadona también hizo un repaso de los retos que tiene por delante la firma. Entre ellos, mantener la apuesta por la calidad de sus productos, continuar la expansión en Portugal y crecer en la sección de 'Listo para comer'. «El cliente es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa», añadió el empresario, que también tuvo un recuerdo para los afectados por la dana.

El Congreso fue inaugurado por el presidente de la patronal del sector, Ignacio González, quien aprovechó su intervención para solicitar a las administraciones «altura de miras» para solventar problemas como el difícil acceso a la vivienda o la falta de mano de obra, así como un cambio radical en el mercado laboral.