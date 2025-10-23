Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Roig, presidente de Mercadona, en el 40º Congreso AECOC. EP

Juan Roig, a los empresarios: «Debemos sentir orgullo, os pido salir del armario»

El dueño de Mercadona defiende el pago de impuestos por parte de las empresas, pero reclama una mejor gestión de los mismos

JAVIER GASCÓ

VALENCIA.

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El presidente de Mercadona, Juan Roig, animó ayer a los empresarios de todo el país a no tener vergüenza a la hora de reconocer ... su éxito: «Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?». Durante su intervención en el 40º Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), el dueño de Mercadona animó a todo el sector a «sentirse orgulloso y a ser referentes en la sociedad civil», lanzado un mensaje directo: «Tenemos que salir del armario. Nosotros somos los referentes para la sociedad. La gente quiere escucharnos a nosotros. Os pido que salgamos del armario y digamos con orgullo que somos empresarios», indicó desde el estrado del nuevo Roig Arena que acoge hasta este jueves el encuentro en el que participan cerca de 1.500 directivos de las principales empresas del sector industrial y de distribución.

