Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Interapothek, 'ia', mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España

SUR

MÁLAGA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Interapothek, ia, es la mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias, tal y como revela el último estudio de ... AECOC, Benchmarking 2025, realizado a través de una encuesta a 626 farmacias de todo el país. Los profesionales encuestados han valorado con la nota más alta cuestiones como la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de otros mayoristas (7,50 puntos frente al 6,39 de la media) o la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de los laboratorios (7,76 frente al 6,34 de la media).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Interapothek, 'ia', mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España