Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lineal de aceite de distintas marcas en un supermercado de Madrid EFE/ MARIO MORÓN

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

La caída en la factura de la luz modera una décima el IPC, pero la tasa subyacente sube al 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  10. 10 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre