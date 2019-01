Industria dará un 'cheque-brexit' a las compañías afectadas La ministra de Insutria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. / EP El Gobierno anuncia ayudas económicas para las empresas españolas exportadoras vinculadas a Reino Unido si se produce una salida brusca de la UE JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 15 enero 2019, 18:48

Un 'cheque-brexit'. Así ha denominado la ministra de Insutria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la iniciativa para otorgar ayuda económica a las compañías españolas que se vean perjudicadas por la salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión Europea. Horas antes de que el Parlamento británico se pronunciara anoche sobre su postura respecto al acuerdo entre las partes, Maroto admitía los «problemas inmediatos» que causará este proceso de desvinculación en muchos ámbitos de la economía, pero sobre todo en lo relativo a las empresas que negocian diariamente con las islas británicas, y aquellas que tienen presencia directa en ese país.

Ante esta realidad, el Ejecutivo prepara un plan de contingencia que, entre otras materias, tratará de mitigar el impacto que sufrirán las compañías vinculadas a Reino Unido. Será a principios de febrero cuando el Consejo de Ministros apruebe un decreto-ley con medidas para «solventar» los contratiempos. Entre otras propuestas, se habilitarán «líneas de ayudas para facilitar a las empresas que se preparasen frente al 'brexit'», aunque no especificó cómo se materializará esa inyección de dinero. Además, el Gobierno aumentará el apoyo económico a las organizaciones vinculadas con el sector exterior que están coordinadas por el ICEX. Incluso el proyecto de Presupuestos presentado el lunes en el Congreso incluye una mayor partida para reforzar el personal en los servicios de aduanas.

La responsable del departamento de Industria da por hecho que la salida de Reino Unido de la UE no será tranquila. «Aunque haya una prórroga o haya un cambio de orientación», en referencia a la postura que tome el Gobierno de Theresa May enl las próximas semanas, «simplemente vamos a ganar meses, pero el problema lo vamos a seguir teniendo», admitió este martes Maroto ante el foro de inversores presente en la jornada del Spain Investors Day. Por su parte, el Secretario General del Tesoro, Carlos San Basilio, considera que el 'brexit' supondrá «cierta volatilidad» en los mercados, pero no una caída considerable. En el caso de que se produzca sin acuerdo, San Basilio explicó ayer que están preparando una normativa que garantice «la continuidad de los contratos existentes».

Un «alto» coste energético

Reyes Maroto también admitió ante los inversores internacionales el «alto coste energético» que tienen que soportar las industrias instaladas en España. Lo hizo para referirse al ERE presentado por Alcoa para cerrar sus dos plantas en Asturias y Galicia, aunque la ministra apuntó que en esa decisión también ha influido «la falta de demanda y la poca competitividad» de los mercados.

Para tratar de frenar esa sangría de empresas, el Gobierno se ha dado un plazo de tres meses para evaluar cómo afrontar los altos costes energéticos de las industrias españolas, como pide Alcoa, cuyo plazo para iniciar la ejecución del recorte de plantilla, que afectará a 686 empleados, finaliza precisamente este miércoles.