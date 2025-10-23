Indra da un paso más en su toma del control de Hispasat e Hisdesat

JOSÉ A. GONZÁLEZ MADRID. Jueves, 23 de octubre 2025, 00:02

Casi un año, concretamente diez meses después, Indra pone fin a la toma de control de Hispasat e Hisdesat. El 31 de enero, la ... compañía presidida por Ángel Escribano y de la que el Estado es accionista mayoritario, con un 28% de las acciones a través de la SEPI, anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había alcanzado un acuerdo con Redeia para incorporar estas dos compañías a su conglomerado empresarial a cambio de 725 millones de euros. Ahora, con el visto bueno regulatorio en más de una decena de países –según palabras de Escribano–, cumplen un último trámite en España: avisar al regulador bursátil de estos avances.

Será este organismo quien decida si da luz verde a la toma de control tanto de Hispasat como de su rama militar, Hisdesat. Desde el pasado viernes, el documento de Indra se encuentra en fase de análisis por parte del regulador bursátil, que tiene un mes para pronunciarse. Desde la cotizada en el Ibex 35 esperan recibir el visto bueno para la integración y mantener las fechas establecidas en su hoja de ruta. De no ser así, y si la CNMV requiriera más información sobre la operación, esta pasaría a la fase dos y el proceso podría alargarse entre tres y cuatro meses.

