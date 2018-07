Podemos y ERC deciden abstenerse en la votación del techo de gasto de Sánchez El PSOE sólo cuenta con los cinco votos del PNV y la propuesta del Ejecutivo no podrá salir adelante AGENCIAS Viernes, 27 julio 2018, 09:55

Duro golpe al Gobierno. Unidos Podemos y ERC han decidido abstenerse en la votación en el Pleno del Congreso de la nueva senda de consolidación fiscal que flexibiliza en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, y que será el primer examen del techo de gasto para el próximo año.

Unidos Podemos, según fuentes del grupo parlamentario, considera que se trata de «un techo de gasto diseñado para conseguir el voto del PP, ya que las cifras impulsadas por el Gobierno» dejan 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino».

El PP y Ciudadanos han avanzado su negativa a la propuesta del Ejecutivo, que sólo cuenta con el respaldo del PNV, y que con la abstención de Unidos Podemos no saldrán adelante en el Congreso.

En opinión de la formación morada y sus confluencias, con esas cifras el PSOE sólo ha mirado a la mayoría absoluta del PP en el Senado, cuando lo que tenía que haber propuesto en primer lugar era una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que se tendría -a su juicio- que «acelerar».

«Estamos dispuestas a colaborar en un pack antiausteridad que saque de la crisis de precariedad en la que ha sumido a España el PP», han señalado las mismas fuentes tras apostar también por levantar la regla de gasto «que ahoga a los Ayuntamientos» y derogar los reales decretos de «racionalización del gasto que ahogan la sanidad, la educación y la dependencia».

Pendientes del voto del PDeCAT

Así, hasta estas horas los socialistas sólo han logrado sumar 89 votos a favor del acuerdo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y están a la espera de ver qué hace finalmente el diputado Pedro Quevedo, que concurrió a las generales en coalición con el PSOE.

El miércoles el portavoz de ERC, Joan Tardà, ya avisó de que sus votos no serían decisivos si el PSOE no lograba que el PP no usara su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit. La decisión de la Cámara Alta es determinante en este caso porque si rechaza el acuerdo, éste no vuelve al Congreso.

De momento el PDeCAT no ha adelantado el sentido de su voto, pero es previsible que también se abstenga o incluso que vote no. Desde la formación independentista ya se ha advertido de que su apoyo no sería «gratis» y no ha trascendido que las negociaciones con el Gobierno de Quim Torra hayan dado frutos.