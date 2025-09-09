Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Contadores de agua y gas R.C.

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La patronal del sector solicita ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario «flexible» y pide establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:17

La carrera para la modernización de los contadores de gas analógicos por otros inteligentes ha comenzado. La digitalización del sistema gasista tendrá, a ojos ... de las empresas del sector, beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio, pero su implantación supone, además de una inversión relevante, unos costes de sustitución cercanos a los 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el marco normativo, según la Asociación Española del Gas (Sedigas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  2. 2 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  3. 3 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  4. 4 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  5. 5

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  6. 6 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  9. 9 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  10. 10 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras