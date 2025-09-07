Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Efe

La deuda de nunca acabar

Cada español de a pie debe hoy 32.000 euros. Y eso a pesar de que, desde la llegada de Sánchez al poder, aporta 2.000 euros más a las voraces arcas de la Hacienda pública

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:32

Habrán comprobado en numerosas ocasiones que la evolución de la deuda es uno de los puntos fuertes de los que alardea el Gobierno. Quizá no ... con tanto énfasis como la evolución del empleo, el crecimiento del PIB o el control de la inflación, cuestiones todas ellas que, a pesar de sus numerosos puntos grises, permiten desplegar un discurso complaciente. Pero el comportamiento de la deuda, o más bien su supuesta contención, es un argumento recurrente. ¿Disminuye la deuda? ¡No, qué va! Aumenta año a año de manera constante y sin desmayo. ¿Cuánto? Pues en el año 2025 ha alcanzado los 1,691 billones, con un incremento del 4% en el último ejercicio.

