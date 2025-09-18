Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El grupo alemán Scout24 compra Fotocasa

Se hace también con el portal inmobiliario Habitaclia en una operación valorada en 153 millones de euros, que le permitirá alcanzar los 28 millones de visitantes únicos al mes

R. C.

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:47

El grupo tecnológico alemán Scout24 ha anunciado este jueves la adquisición de las plataformas inmobiliarias españolas Fotocasa y Habitaclia, pertenecientes al fondo de inversión sueco ... EQT -que a su vez gestiona una veintena de firmas de capital riesgo-, por aproximadamente 153 millones de euros. La compañía germana, que financiará la adquisición con efectivo y líneas de crédito existentes, ha querido matizar que dicha transacción no afectará a su programa de recompra de acciones, ni tampoco a sus prioridades actuales de asignación de capital.

