El grupo alemán Scout24 compra Fotocasa

El grupo tecnológico alemán Scout24 ha anunciado este jueves la adquisición de las plataformas inmobiliarias españolas Fotocasa y Habitaclia, pertenecientes al fondo de inversión sueco ... EQT -que a su vez gestiona una veintena de firmas de capital riesgo-, por aproximadamente 153 millones de euros. La compañía germana, que financiará la adquisición con efectivo y líneas de crédito existentes, ha querido matizar que dicha transacción no afectará a su programa de recompra de acciones, ni tampoco a sus prioridades actuales de asignación de capital.

No obstante, la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y a la previa finalización de la adquisición de Adevinta España, dueña de ambas plataformas y de otras como InfoJobs, por parte de EQT. Por todo ello se espera que el cierre de la operación se produzca dentro de los próximos seis meses.

En conjunto, la previsión es que Fotocasa y Habitaclia generen alrededor de 60 millones de euros en ingresos y un resultado bruto de explotación (ebitda) proforma cercano a los 11 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, informa Europa Press. Según ha especificado el grupo germano, ambas compañías continuarán operando bajo sus marcas establecidas, mientras que el equipo actual se mantendrá para garantizar la continuidad del liderazgo.

Posición destacada en datos

Con esta adquisición, el grupo alemán prestará servicio a aproximadamente 40.000 millones de clientes B2B (empresas que adquieren productos o servicios para mejorar su operatividad, eficiencia o rentabilidad) y 28 millones de visitantes únicos mensuales repartidos entre sus plataformas de Alemania, Austria y España. Con ello, la firma busca abrir las puertas a agentes españoles y alemanes, ampliar su posición en datos mediante la combinación de sus plataformas y ampliar su postura en productos y tecnología.

Fundada en 1999 y con sede en Barcelona, Fotocasa opera como plataforma inmobiliaria a nivel nacional en España ofreciendo servicios integrales con listados de propiedades, valoraciones 'online' y asesoramiento hipotecario.

Por su parte, Habitaclia nació en 2001 y desde su sede en Mataró centra sus servicios en las regiones costeras del Mediterráneo, incluyendo Cataluña e Islas Baleares, zonas especialmente populares entre los compradores internacionales.