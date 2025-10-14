Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque fotovoltaico y aerogeneradores en un parque renovable en Navarra AFP

El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables al garantizar sus ingresos pese a los precios cero o negativos

El cambio busca proteger la rentabilidad regulada del sector en un entorno de precios volátiles y de creciente penetración de energías verdes

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 15:55

Comenta

El Gobierno lanzó este martes un plan de salvación para más de 62.000 instalaciones de energías renovables asfixiadas por los caóticos precios de la ... electricidad cero o incluso negativos. A través de un nuevo real decreto, el Ejecutivo modifica la regulación con el objetivo de mantener la rentabilidad de estas plantas y de reforzar la seguridad del sistema eléctrico nacional tras el apagón del 28 de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  4. 4

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  9. 9

    El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables al garantizar sus ingresos pese a los precios cero o negativos

El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables al garantizar sus ingresos pese a los precios cero o negativos