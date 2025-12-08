GILMAR acelera su expansión internacional con Bonita Beach Luxury Residences
Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00
El Family Office de la familia Carrascosa, fundadora de Legálitas, ha presentado oficialmente en España su nuevo proyecto inmobiliario en Cap Cana (República Dominicana): Bonita ... Beach Luxury Residences. El lanzamiento tuvo lugar en una villa privada de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en un exclusivo encuentro al que asistieron destacadas personalidades e inversores del proyecto. Además, fue la promoción protagonista en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED).
La operación cuenta con la participación de GILMAR, la inmobiliaria española de referencia en el sector de lujo, que se incorpora como socio estratégico en la comercialización, marcando así su primera incursión fuera de España y aportando su gran red de contactos y su experiencia.
www.gilmar.es
