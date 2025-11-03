Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón

Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción en octubre con el 23,6% del total y arrebatan el primer puesto a la fotovoltaica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

En pleno debate energético por el futuro energético de España tras el lhistórico apagón que sufrió la Península Ibérica y la receta que Red ... Eléctrica ha impuesto desde entonces para evitar futuros cortes -el denominado modo reforzado-, la generación con gas natural en el mix eléctrico se ha disparado al nivel más alto desde el cero energético. Los ciclos combinados fueron la primera fuente de producción con el 23,6% del total, el mayor porcentaje desde abril, según datos del operador del sistema. Esta cifra casi duplica la cuota de esta tecnología con respecto a la de hace doce meses, cuando apenas supuso el 12,2% de en octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  6. 6 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  7. 7 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón

El gas duplica su peso en la generación eléctrica en doce meses y alcanza su nivel más alto desde el apagón