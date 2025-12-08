Galaxy Park abre un nuevo centro de ocio familiar en el Centro Comercial El Ingenio

El pasado sábado 29 de noviembre en el Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, la empresa gaditana Galaxy Park ... inauguró su nueva tienda en Vélez-Málaga, donde ofrece una experiencia única con una amplia gama de ocio familiar.

Ubicado junto a los cines, en la planta de restauración, el nuevo Galaxy Park llega con una propuesta de entretenimiento moderno, accesible y pensado para todas las edades, combinando bolera, zona arcade, VR y espacios diseñados para vivir experiencias divertidas en grupo.

Este nuevo centro se suma a los ya existentes en Muelle Uno y Vialia, reforzando la apuesta de la compañía por la provincia de Málaga.

www.elingenio.es