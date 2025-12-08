Galaxy Park abre un nuevo centro de ocio familiar en el Centro Comercial El Ingenio
Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:04
El pasado sábado 29 de noviembre en el Centro Comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, la empresa gaditana Galaxy Park ... inauguró su nueva tienda en Vélez-Málaga, donde ofrece una experiencia única con una amplia gama de ocio familiar.
Ubicado junto a los cines, en la planta de restauración, el nuevo Galaxy Park llega con una propuesta de entretenimiento moderno, accesible y pensado para todas las edades, combinando bolera, zona arcade, VR y espacios diseñados para vivir experiencias divertidas en grupo.
Este nuevo centro se suma a los ya existentes en Muelle Uno y Vialia, reforzando la apuesta de la compañía por la provincia de Málaga.
www.elingenio.es
