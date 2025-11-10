Francisco J. Jiménez Badía, reelegido presidente del Círculo Empresarial de Málaga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00
El Círculo Empresarial de Málaga celebró el pasado jueves, 30 de octubre, su Asamblea General y las elecciones a la Junta Directiva de la entidad. ... La cita contó con una alta participación de los socios, próxima al 90% del total, motivo que la Junta Directiva celebra como «reflejo del compromiso, la implicación y la vitalidad del colectivo empresarial que integra el Círculo».
Así, Francisco J. Jiménez Badía revalida su cargo, tras contar con el respaldo de más del 82% de los votos y una participación superior al 85% de los socios. Con ello, el ya reelegido presidente agradeció la confianza depositada por los miembros del Círculo, al tiempo que recordó que «el verdadero valor de la entidad está en las personas que lo integran».
