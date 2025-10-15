Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9%

EDURNE MARTÍNEZ

MADRID.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:03

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las ... previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno al elevar cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026.

