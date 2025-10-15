El FMI se suma al optimismo del Gobierno y mejora el crecimiento de España al 2,9%

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las ... previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno al elevar cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026.

Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) que el organismo con sede en Washington publicó ayer, la economía española será la que más crezca de los países de la eurozona. España casi triplicará el crecimiento medio de los países del euro (1,2%), pese a que el FMI también revisa dos décimas al alza sus datos. Países como Alemania o incluso Francia siguen lastrando un mayor crecimiento de la eurozona, con avances de su PIB de solo el 0,2% y 0,7%, respectivamente, para 2025. De cara a 2026, el Fondo prevé que España crezca dos décimas más de lo previsto, hasta el 2%, doblando al crecimiento de la zona euro. En su informe indica que las exportaciones de bienes a EE UU desde las principales economías europeas, sobre todo de Alemania, España y Reino Unido, «han disminuido notablemente». Sin embargo, este desplome se ha visto compensado con las exportaciones totales de la eurozona.

