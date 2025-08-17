Verifactu, el 'gran hermano fiscal' que será obligatorio para empresas y autónomos desde 2026

Ya se le conoce popularmente como el 'Gran Hermano fiscal' y aún no siquiera está operativo. Pero todo lo que se sabe sobre Verifactu, el ... nuevo sistema de la Agencia Tributaria española para combatir el fraude fiscal apunta a un control exhaustivo de cada uno de los movimientos o facturan que se emitan o reciban hasta ahora desconocido.

Según explica la Agencia Tributaria, los términos Veri*Factu o reglamento Verifactu son formas coloquiales de referirse al reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales. Es decir, un sistema de facturación electrónica que surge con el objetivo de digitalizar y controlar el proceso de emisión de facturas en tiempo real. Un sistema que además será obligatorio a lo largo de 2026 para todos aquellos contribuyentes que emitan facturas, ya sean autónomos, pymes o grandes empresas.

Verifactu pretende controlar en tiempo real el proceso de emisión de facturas. Se obliga por tanto a los empresarios a registrar sus facturas y enviarla de forma automática en el momento en que se emiten a la Agencia Tributaria. De ahí lo de control exhaustivo. Hacienda pertender que todas las transacciones estén perfectamente identificadas y generar así un contenedor de facturas en el que poder consultar en cada momento las de cada negocio y detectar cualquier anomalía casi al instante.

Cada factura emitida aportará datos como la fecha, la identifcación del emisor y del receptor, la descripción de los servicios y la base imponible y tipo impositivo. Para Hacienda, este sistema permitirá un mayor control sobre la facturación, reducir el fraude fiscal y ahorra el tiempo de los empresarios.

Se espera que la implanción de Verifactu suponga un antes y un después en la gestión fiscal en España, aunque tendrá que pasar por un lógico proceso de adaptación. El nuevo sistema implicará un cambio de programas informáticos, que tendrán que cumplir con las especificaciones de Verifactu. Además, Hacienda va a facilitar una aplicación gratuita para pymes y autónomos.