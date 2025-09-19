Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas municipales en Bilbao R.C.

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

El coste de este gravamen varía entre 850 euros en Bilbao y 2.890 euros en Pamplona

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:12

El aumento de las operaciones de compraventa de viviendas que se está registrando en España -en julio crecieron un 14,3% respecto al mismo mes ... del año anterior- está teniendo un impacto directo en los ingresos de las arcas municipales. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y que comúnmente se conoce como «plusvalía», grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano desde que una persona lo adquiere hasta que lo transmite. Este puede ser por venta (lo paga el vendedor) donación (quien recibe el inmueble) o herencia (el heredero) y está gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, en función de cada localidad, las diferencias pueden alcanzar hasta los 2.040 euros para el mismo tipo de inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  10. 10 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad