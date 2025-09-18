Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 19.000 millones con la lucha contra el fraude

La Agencia Tributaria intensifica su cruzada contra el fraude fiscal y consigue embolsarse 18.928 millones de euros en 2024, un 13% más que el ... año anterior tras realizar casi dos millones de actuaciones de control, según los datos publicados este jueves por Hacienda. Una parte importante de esta cuantía responde a la revisión, corrección de pérdidas infladas de empresas o falsas y cuotas a compensar incorrectas por valor de 5.305 millones de euros, un 58% más que en el ejercicio previo.

En concreto, el Fisco puso su foco sobre las grandes empresas, patrimonios, abusos de formas societarias y lucha contra economía sumergida, sobre las que recayeron 46.407 actuaciones de control inspector, un 6,3% más que el año anterior. Dentro de estas actuaciones destacadas, que consumen elevados recursos de alta cualificación, se realizaron 36.918 actuaciones sobre multinacionales, grupos societarios y empresas con facturación anual superior a seis millones de euros (+7%), 3.101 de análisis patrimonial y societario (-4,8%), 4.402 relacionadas con abusos de formas societarias y ocultación de actividad (+5,9%) y 1.986 con ventas ocultas descubiertas en actividades económicas (+15,7%).

La mayor parte de los recursos obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal correspondió a actuaciones de control (10.318 millones), mientras que 7.554 millones fueron por devoluciones indebidas o fuera y de plazo y 1.056 millones de ingresos procedentes de declaraciones fuera de plazo sin que hubiera requerimiento previo.

Grandes patrimonios

La Agencia realizó desde sus distintas delegaciones 1.264 actuaciones de control sobre grandes patrimonios de personas físicas, unas actuaciones que llevaron a liquidar deuda por un importe de 524 millones de euros. Para facilitar el control sobre los grandes patrimonios, la Administración Tributaria cuenta con una herramienta informática que facilita la detección de falsos no residentes con grandes patrimonios. Se trata de contribuyentes que engañan a Hacienda negando vivir en España para evitar el pago de impuestos en nuestro país, aunque realmente sí son residentes. Con este mecanismo, ha conseguido identificar a 127 contribuyentes artificialmente localizados en otros países que tuvieron que pagar 51 millones de euros al regularizar su situación fiscal. En el caso de las grandes empresas multinacionales, regularizó en 2024 bases imponibles por un importe de 2.712 millones de euros en un total de 88 comprobaciones inspectoras.

El Fisco también ha intensificado la vigilancia sobre propietarios de inmuebles alquilados que ocultan los ingresos derivados de esta actividad así como de autónomos que con gastos de actividades económicas y gastos deducibles del IVA. La Agencia Tributaria detectó que más de 144.000 contribuyentes elevaron los importes consignados en declaraciones posteriores, aumentando su tributación en 457 millones de euros por efecto inducido de la comprobación inicial.