Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peaje de Martorell en la AP7 este miércoles en el que algo más de 550 kilómetros de autopistas de peaje EFE

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

El coste de recorrer un túnel de tres kilómetros en Vizcaya asciende a 50 céntimos frente a los 6 céntimos del tramo más económico en Galicia

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:39

En agosto, el mes de vacaciones por excelencia, los peajes se convierten en un gasto importante de los desplazamientos por carretera en función de la ... hora y la zona geográfica por la que se circule. Las diferencias tarifarias pueden ser de hasta ocho veces el valor de la más cara y la más barata, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  7. 7 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  8. 8

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  9. 9 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  10. 10 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato

Circular por el peaje más caro cuesta ocho veces más que transitar por el más barato