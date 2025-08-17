Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gente consultando al notario en una notaria por tema de herencia, teatamento y consultas matrimoniales Avelino Gómez

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

Las operaciones se disparan a máximos de 2007 y Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se sitúan en cabeza con bonificaciones del 99%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Recibir una herencia o una donación en España implica, inevitablemente, pasar por Hacienda. Pero la imparable subida del precio de la vivienda, el temor de ... los contribuyentes ante la intención del Gobierno central de imponer un impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel estatal con un tipo mínimo y, sobre todo, los incentivos fiscales que ofrecen algunas comunidades para contrarrestar este efecto han disparado los traspasos en vida a niveles récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones