La Fed no cede ante Trump y mantiene los tipos de interés

CLARA ALBA MADRID. Jueves, 19 de junio 2025, 00:02

Sin sorpresas. La Reserva Federal de EE UU (Fed) no se doblega ante la presión de Donald Trump y ayer decidió mantener los tipos de interés entre el 4,25% y el 4,5%, en un momento de mayor incertidumbre sobre el impacto final de los aranceles y la renovada tensión geopolítica sobre la economía del país.

El presidente del organismo, Jerome Powell, dejó claro que la postura de la institución sigue siendo la de «esperar y ver» antes de tomar cualquier decisión, ahora que el mercado laboral sigue mostrando solidez y aún persisten dudas sobre la evolución de la inflación. Es más, los miembros de la Fed actualizaron sus proyecciones económicas y prevén menos crecimiento para este año (un 1,4%) y más inflación (3%) que en sus estimaciones de marzo, antes de que se concretase la guerra arancelaria.

Powell decidió hacer oídos sordos a las polémicas palabras con las que el presidente de EE UU se refirió a su figura ayer mismo. «Tenemos a una persona estúpida que probablemente no recortará los tipos», apuntaba Trump horas antes de la decisión de la Fed. «No es una persona inteligente, pero le está costando una fortuna al país. Así que él se va en unos nueve meses, afortunadamente será destituido», insistió. «¿Puedo nombrarme a mí mismo? Haría un trabajo mucho mejor que esta gente», añadió el presidente de EE UU.

Jerome Powell

Pero ni por esas. El llamado 'gráfico de puntos' –en el que los miembros de la Fed sitúan sus previsiones de tipos de interés– deja claro que la presión desde la Casa Blanca no influirá, al menos de momento, en sus próximas decisiones. Y aunque Powell indicó en rueda de prensa que «llegará un momento en el que los recortes serán adecuados», no especificó cuándo. Solo hay que observar el mencionado gráfico para comprobar que no será pronto: la mayoría de miembros de la institución apuesta por ninguna bajada, por solo una o, como mucho, dos –de 0,25 puntos cada una– a lo largo de este año.