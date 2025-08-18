Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

Las estadísticas oficiales comienzan a reflejar las consecuencias de la guerra comercial y la política arancelaria decretada por Donald Trump con el resto del ... mundo. Los datos recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior que publicó este lunes el Ministerio de Economía y Comercio reflejan que las exportaciones de España a Estados Unidos se han desplomado un 5,1% en el primer semestre del año. Solo en el mes de junio, cuando los aranceles impuestos eran ya del 10%, las ventas cayeron un 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Uno de los productos españoles más afectados por los aranceles de Estados Unidos es el aceite de oliva, el alimento más vendido en el país norteamericano, y los datos del ministerio revelan que las exportaciones de la categoría 'aceites y grasas' se desplomaron un 17% entre enero y junio hasta sumar solo 3.800 millones de euros. Los automóviles, que han sufrido un arancel del 25% desde el pasado mes de enero en toda la Unión Europea, han visto caer sus ventas un 9% en España.

Pero los datos concretos de Estados Unidos son mucho más alarmantes. Solo en el mes de junio, las exportaciones de aceite de oliva español se han desplomado un 44% respecto al mismo mes del año pasado, hasta sumar solo 58,9 millones de euros, nada que ver con los 103 millones de euros de ingresos en junio de 2024, según los datos oficiales obtenidos en Datacomex.

En conjunto, las exportaciones de España a EE UU sumaron 8.750 millones de euros entre enero y junio, un 5,1% menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que las importaciones aumentaron un 10% en el mismo periodo, hasta superar los 15.800 millones de euros. Este desfase entre compras y ventas conlleva que el déficit comercial de nuestro país con EE UU haya aumentado un 37% en los seis primeros meses del año hasta los 7.083 millones, según los datos del Ministerio de Economía y Comercio.