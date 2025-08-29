Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un piso turístico en el Casco Viejo de Bilbao E.C.

Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

Las pernoctaciones de extranjeros en este tipo de alojamientos aumentaron un 9,5% mientras qu elas de residentes disminuyeron un 1,8%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:13

El turismo español vive otro verano de euforia con récord de llegada de viajeros, gasto y una preferencia clara de los visitantes por los pisos ... de alquiler turtístico pese a los intentos del Gobierno por regular este tipo de actividad. Las pernoctaciones en este tipo de alojamiento crecieron en julio cerca de un 8% hasta superar los 10 millones de estancias. Este es el mayor aumento registrado entre los alojamientos turísticos extrahoteleros -abanico en el que se incluyen los apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues- que el mes pasado batieron la barrera de los 22 millones, y que supone casi un 4% más que el mismo periodo de 2024, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  3. 3 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  4. 4 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  5. 5

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  6. 6 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  10. 10

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos

Las estancias en apartamentos turísticos crecen un 8% en julio pese a los intentos del Gobierno por regularlos