España se mantiene como el motor de las matriculaciones de coches en Europa en 2025

La industria automovilística europea no lo está pasando bien este 2025. Un mes más, las matriculaciones de nuevos vehículos en el Viejo Continente vuelven a ... descender en comparación con 2024. En los siete primeros meses del año se vendieron en Europa 6.491.448 coches, un 0,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos facilitados el jueves, 28 de agosto de 2025, por la patronal europea de fabricantes de automóviles, Acea. El descenso se explica por la debilidad de Francia, Italia y Alemania, que acumulan recortes en las comercializaciones del 7,9%, 3,7% y 2,5%, respectivamente. Los números rojos de los tres principales mercados de la UE se ven compensados en parte por España, el cuarto mercado, con un avance del 14,3% y 708.139 matriculaciones, gracias al tirón del coche eléctrico y a las ayudas del plan MOVES III.

Pese a la caída en el bloque comunitario, Acea observa señales de mejora en el detalle mensual: julio registró un crecimiento interanual del 7,4%, que compensó el retroceso del 7,3% de junio. El avance se apoyó en los híbridos enchufables y eléctricos puros, con expansiones del 56,9% y 39,1%, respectivamente. Aun así, casi cuatro de cada diez vehículos vendidos en julio fueron de combustión (gasolina o diésel).

La foto del año mantiene la inercia: los modelos de combustión siguen liderando el mercado comunitario (37% de cuota), aunque su peso cae frente a 2024. Los eléctricos superan ya el 15% del total, todavía por debajo de los objetivos de Bruselas para descarbonizar el sector.

Este argumento llegará a la mesa de negociación del 12 de septiembre, cuando los fabricantes se reúnan con la Comisión Europea. Esta semana, Acea y Clepa han reclamado por carta repensar la estrategia verde comunitaria y posponer la prohibición de vender coches de combustión más allá de 2035. «Estas medidas no son viables en el mundo de hoy», señalan en la misiva, en la que añaden que los ciudadanos se «muestran reacios a cambiar a sistemas de propulsión alternativos».

Por ahora, la alternativa preferida a la combustión son los híbridos eléctricos, que concentran el 34,7% de las ventas. «Es necesario mantener todas las tecnologías y no privilegiar unas sobre otras», sostienen fuentes del sector. En lo que va de 2025, los fabricantes han vendido 2.255.080 vehículos en estas tecnologías, impulsados sobre todo por los mercados francés (+30,5%), español (+30,2%) y alemán (+10,7%).

España encabeza el apoyo a las alternativas gracias a los incentivos del MOVES III. Seis de cada diez vehículos matriculados en el país no fueron de combustión (solo el 36,1% gasolina o diésel, según ACEA) [verificar este dato por su magnitud]. Aun así, los eléctricos puros no son aún los preferidos de los compradores, si bien sus ventas crecieron un 89,6% frente a julio de 2024. Los más vendidos en 2025 son los híbridos eléctricos, con el 41,5% de las comercializaciones.

Tesla, en declive

Un 2025 convulso está dejando huella en los resultados de varios grupos: Stellantis y Renault han registrado caídas de beneficios e incluso pérdidas. Stellantis, que agrupa Peugeot, Citroën u Opel, acumula una caída de ventas del 8,1% en la UE. La que más retrocede es Tesla: sus matriculaciones en la Unión Europea se desploman un 33,6%. El contraste llega de BYD, cuya ventas se disparan un 290% hasta 84.416 unidades en los siete primeros meses del año, quedándose a 34.597 de Tesla.

El 'sorpasso' entre China y EE. UU. en eléctricos ya lo ha protagonizado SAIC Motor (fabricante, entre otros, de los MG de batería): ha matriculado 176.415 coches en la UE frente a los 119.013 de Tesla.