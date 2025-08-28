Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ACEA

España se mantiene como el motor de las matriculaciones de coches en Europa en 2025

Los europeos prefieren los vehículos híbridos, aunque los eléctricos ganan cuota de mercado pero lejos de los objetivos comunitarios

José A. González

José A. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:40

La industria automovilística europea no lo está pasando bien este 2025. Un mes más, las matriculaciones de nuevos vehículos en el Viejo Continente vuelven a ... descender en comparación con 2024. En los siete primeros meses del año se vendieron en Europa 6.491.448 coches, un 0,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos facilitados el jueves, 28 de agosto de 2025, por la patronal europea de fabricantes de automóviles, Acea. El descenso se explica por la debilidad de Francia, Italia y Alemania, que acumulan recortes en las comercializaciones del 7,9%, 3,7% y 2,5%, respectivamente. Los números rojos de los tres principales mercados de la UE se ven compensados en parte por España, el cuarto mercado, con un avance del 14,3% y 708.139 matriculaciones, gracias al tirón del coche eléctrico y a las ayudas del plan MOVES III.

