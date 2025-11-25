Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sucursal de Vodafone en Bilbao. Yvonne Iturgaiz

Vodafone España factura casi 1.800 millones en su primer semestre fiscal y mejora un 8% su rentabilidad

Ha vendido un 32% de su participación en FiberPass a Axa IM por 400 millones de euros

EP

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:59

Vodafone España, controlada por el fondo británico Zegona desde el 1 de junio de 2024, facturó 1.790 millones de euros en su primer semestre ... fiscal (de abril a septiembre), mientras que su resultado bruto de explotación después de arrendamientos (ebitdaal) se situó en 664 millones de euros, un 7,62% más que los 617 millones de euros del mismo periodo del curso previo, según las cuentas presentadas por la empresa este martes.

