Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de la empresa Telefónica en un edificio de Barcelona. Reuters

Telefónica convoca a los sindicatos el 17 de noviembre para avanzarles el impacto laboral del nuevo plan

UGT, CCOO y Sumados-Fetico convocados por la empresa para explicarles la implementación del nuevo plan estratégico de la compañía y los siguientes pasos de la ejecución del mismo

EP

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

Telefónica ha convocado para la próxima semana a los tres principales sindicatos de la compañía (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) para explicarles la implementación del ... nuevo plan estratégico de la compañía y los siguientes pasos de la ejecución del mismo en lo relativo, por ejemplo, al impacto sobre la plantilla, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  7. 7

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  8. 8

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Telefónica convoca a los sindicatos el 17 de noviembre para avanzarles el impacto laboral del nuevo plan

Telefónica convoca a los sindicatos el 17 de noviembre para avanzarles el impacto laboral del nuevo plan